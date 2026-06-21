O Rua 7/São Fernando e o Esmeralda decidem nesta segunda-feira (22), às 19h30, o título do Campeonato Barbarense de Futsal – 1ª Divisão. A final ocorre no Ginásio Municipal Djaniro Pedroso, localizado na Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro.

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O Rua 7/São Fernando chega à decisão após passar pelo Fúria nas semifinais.

A vitória veio nas cobranças de pênalti, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Paulo Henrique Pinheiro Vitório anotou os tentos do time finalista, enquanto o adversário balançou as redes com Augusto Luís Silva Mathias e Lucas Rocha da Silva.

O Esmeralda, por sua vez, venceu o Real Madruga por 3 a 0, com gols de Carlos Gabriel de Souza Silva, Gustavo Henrique Modesto e Romário Luís de Souza.

Os dois finalistas já se enfrentaram na primeira fase, quando estavam no mesmo grupo. Na ocasião, o Esmeralda venceu por 6 a 2. No entanto, quem terminou na liderança foi o Rua 7/São Fernando, com nove pontos em quatro logos. O Esmeralda ficou em segundo, com sete.

Na segunda fase, o Rua 7/São Fernando liderou o Grupo E com quatro pontos em duas partidas disputadas, e o Esmeralda foi o primeiro colocado do Grupo F, com seis pontos.

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