Procon orienta moradores do Vida Longa sobre cuidados financeiros

Leia Mais notícias da cidade e região

Com o tema “Cuidados financeiros e empréstimos consignados para pessoas idosas”, o Procon Americana realizou, nesta quinta-feira (28), uma palestra para os moradores do Residencial Vida Longa, no bairro Jaguari. A atividade reuniu 15 idosos, além da equipe do Procon e profissionais do Serviço de Acolhimento em República para Pessoas Idosas.

Durante a apresentação, Elisangela Mioto Reiter, do Procon, destacou a importância da prevenção contra fraudes e golpes. “A palestra teve como objetivo discutir e informar os casos que prejudicam financeiramente as pessoas idosas, como empréstimos consignados indevidos, que causam uma situação de endividamento. É de extrema importância desconfiar de ofertas ‘vantajosas’ de pessoas desconhecidas, manter a senha bancária segura e fazer a denúncia de qualquer tentativa de fraude e abuso. Todos precisam ficar em estado de alerta, inclusive a família do idoso”, orientou.

O Procon Americana atende no Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 85, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP