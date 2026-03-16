A Prefeitura de Sumaré, por meio do Procon Municipal, inicia nesta semana uma ação de atendimento itinerante para ampliar o acesso da população aos serviços de orientação e defesa do consumidor. A iniciativa percorrerá diferentes regiões da cidade, levando atendimento direto aos moradores para esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de demandas.

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Os atendimentos acontecerão das 9h às 16h, com equipes disponíveis para orientar sobre direitos do consumidor, registrar reclamações e fornecer informações sobre relações de consumo, como problemas com compras, contratos, cobranças indevidas, serviços e outras situações do dia a dia.

A ação busca aproximar o Procon da população e facilitar o acesso aos serviços, especialmente para moradores que têm dificuldade de se deslocar até a unidade central de atendimento.

Durante o atendimento itinerante, os consumidores poderão receber orientações sobre como proceder em casos de conflitos com empresas, além de obter informações sobre prazos legais, garantias e canais de reclamação.

Confira o cronograma de atendimentos Procon

• 16/03 – Nova Veneza: Praça em frente à Paróquia São Francisco de Assis

• 17/03 – Matão: Em frente ao Centro Administrativo Matão (Av. Emílio Bosco, 825)

• 18/03 – Área Cura: Em frente ao UPA Denadai (Rua Luciano Ramos Ayalla, 87)

• 19/03 – Maria Antônia: Praça do Angelo Tomazin

• 20/03 – Picerno: Avenida Fuad Assef Maluf, em frente ao número 1093, no canteiro central

• 23/03 – Região Central: Esquina da Rua Ludovico Scrocca com a Rua João de Vasconcelos