Ocorrências atendidas pelo 48º BPM/I em Hortolândia e Sumaré resultaram em quatro pessoas presas e localização de homem desaparecido

Equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam diversas ocorrências no fim de semana nas cidades de Hortolândia e Sumaré, envolvendo crimes como receptação, violência doméstica, ameaça e maus-tratos. Quatro pessoas foram presas e um homem desaparecido foi localizado.

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Receptação – 1 presa

Na manhã de sábado (14), policiais localizaram um veículo com sinais de adulteração na Rua dos Estudantes, no Jardim Campos Verdes, em Hortolândia. A abordagem ocorreu após informações do monitoramento indicarem que o carro apresentava registros simultâneos de circulação nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Durante vistoria, foram identificadas adulterações nos sinais identificadores e registro de furto do automóvel. Uma mulher que se apresentou como proprietária afirmou ter comprado o veículo por meio de anúncio em rede social. Ela foi conduzida ao plantão policial, onde permaneceu presa por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro foi apreendido.

Violência doméstica e ameaça – 1 preso

Na noite de sábado (14), a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica na Rua Nair Pigato Sairá, no Jardim Orquídea, em Sumaré.

A vítima, de 24 anos, relatou ter sido empurrada pelo companheiro enquanto segurava um bebê no colo, além de sofrer ameaças e ofensas verbais. Segundo ela, as agressões vinham ocorrendo com frequência e havia registros em áudio no celular.

O suspeito, de 35 anos, negou as acusações, mas foi conduzido ao plantão policial, onde a prisão foi ratificada pelos crimes de ameaça e violência doméstica.

Maus-tratos – 1 presa

Na madrugada desta segunda-feira (16), policiais atenderam uma ocorrência de agressão contra uma adolescente de 13 anos no Jardim Denadai, em Sumaré.

De acordo com profissionais de saúde, a jovem relatou que vinha sofrendo agressões da própria mãe. A vítima foi encaminhada a outra unidade hospitalar, onde exame médico constatou fratura no braço esquerdo.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a responsável pela menor foi presa, ficando à disposição da Justiça.

Violência doméstica – 1 preso

Ainda na madrugada de segunda-feira, uma equipe policial atendeu outra ocorrência de violência doméstica na Rua José Arnaldo Taques, no Jardim das Orquídeas, também em Sumaré.

A vítima, de 24 anos, relatou ter sido agredida pelo companheiro, de 20 anos, e informou que no dia anterior já havia solicitado medida protetiva após outra agressão.

O suspeito foi localizado nas proximidades, confessou ter se desentendido com a companheira e acabou preso após confirmação das lesões da vítima em atendimento médico.

Pessoa desaparecida localizada

Em outra ocorrência, na Estrada Municipal Olindo Biondo, em Sumaré, a Polícia Militar auxiliou no atendimento a um homem que havia sido dado como desaparecido.

Ele foi encontrado por equipes do policiamento aéreo e socorrido por resgate ao Hospital Municipal de Nova Odessa, sem ferimentos. Um familiar informou que o homem possui diagnóstico de Alzheimer e acompanhou o atendimento.