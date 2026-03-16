O MDB e o Democrata 35 estão com novos capitães em Nova Odessa. Fernanda Martinhão surgiu como nova presidente do MDB na cidade. Ela ocupa cargo na secretaria de Cultura do prefeito Leitinho Schooder (PSD).
O nanico Democrata vai ser comandado pelo empresário e pastor Cido Siqueira. Em 2020, ele circulou na Câmara e chegou a protocolar um pedido de investigação contra o então prefeito Bill Vieira de Souza.
Composição do Democrata
|APARECIDO RODRIGUES DE
|12/10/2026 / Ativo
|SIQUEIRA
|PRESIDENTE
|IRAN VERDELHO SANTOS SECRETÁRIO-GERAL 11/03/2026 –
|12/10/2026 / Ativo
|MADALEnA BARBOSA DE
|SIQUEIRA
|PRIMEIRO VICEPRESIDENTE
|12/10/2026 / Ativo
|MATHIAS APARECIDO BARBOSA
|DE SIQUEIRA
|TESOUREIRO-GERAL
|12/10/2026 / Ativo
Composição MDB Nova Odessa
|DANIEL CARLOS TAVARES
|MEMBRO DA COMISSÃO
|PROVISÓRIA MUNICIPAL
|02/03/2026 –
|ISABELA FERNANDA
|02/03/2026 –
|COBRA
|31/08/2026 / Ativo
|MEMBRO DA COMISSÃO
|LEANDRO SILVA
|02/03/2026 –
|FERNANDES DE ALMEIDA
|31/08/2026 / Ativo
|MEMBRO DA COMISSÃO
|PROVISÓRIA MUNICIPAL
|OSAIR DE OLIVEIRA
|02/03/2026 –
|CAMARGO
|31/08/2026 / Ativo
|TESOUREIRO
|SIMONE FERNANDA
|02/03/2026 –
|MARTINHAO
|31/08/2026 / Ativo
|PRESIDENTE
