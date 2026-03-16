Gestão municipal reforça investimento em Educação com entrega de materiais para 4.816 alunos de 4 a 10 anos

A Prefeitura de Nova Odessa iniciou nesta quinta-feira (12/03) a entrega de 4.816 kits de material escolar nas unidades da rede municipal de ensino. A distribuição começou pela EMEB Vereador Avelino Xavier Alves Poneis e, nos próximos dias, os itens serão repassados a todos os alunos de 4 a 10 anos das turmas de Pré-Escola e do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).

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Neste ano, o investimento da Prefeitura no programa é de R$ 1,4 milhão.

Kits em Nova Odessa

Os kits são compostos por materiais de qualidade, com certificação do INMETRO e adequados às normas de segurança. Incluem apontador duplo, borrachas, caixa de lápis de cor triangulares, lápis grafite HB, tesoura, colas (branca líquida, bastão e glitter), gizão de cera, massa de modelar, canetas hidrográficas, tintas guache e pintura a dedo, pincéis, pastas (poliondas e papelão), cadernos (brochuras e desenho com espiral) e, como itens lúdico-pedagógicos, animais de brinquedo em plástico e jogos de memória em MDF.

Assim como nos anos anteriores, alguns itens dos kits permanecem nas salas de aula para uso coletivo e pedagógico durante o ano, conforme o planejamento dos professores. Outros materiais são levados para casa, fortalecendo o vínculo entre a escola e as famílias.

A primeira entrega na EMEB Vereador Avelino Xavier Alves Poneis contou com a participação do prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho; o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho; e a secretária municipal de Educação, Vânia Cezaretto. “É uma alegria enorme dar início a mais essa entrega. Sabemos o quanto esse material faz a diferença na vida das famílias e no aprendizado das nossas crianças. Por isso, estamos garantindo igualdade de condições e apoio pedagógico de qualidade”, destacou o prefeito Leitinho.

O vice-prefeito Mineirinho também reforçou o compromisso da gestão com a Educação. “Nossos alunos merecem o melhor. Esses kits são cuidadosamente planejados para atender cada fase do desenvolvimento infantil, e ver esse material chegando às escolas é a certeza de que estamos no caminho certo, investindo no futuro da nossa cidade”, afirmou.