Homem com dois mandados de prisão em aberto confessou que armazenava entorpecentes em casa; Polícia Militar apreendeu crack, maconha, celulares, veículo e materiais utilizados no tráfico

Um homem de 32 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de furto e tráfico de drogas, foi preso na manhã desta segunda-feira (20), em Americana, durante uma ação do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I). Além do cumprimento dos mandados de prisão, a ocorrência resultou na apreensão de quase um quilo de drogas e diversos materiais utilizados na preparação e comercialização de entorpecentes.

A equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma denúncia envolvendo indivíduos armados na Rua Maranhão. No local, os policiais abordaram um homem com as características informadas. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista pessoal, a consulta aos sistemas policiais revelou que ele possuía dois mandados de prisão em aberto.

Segundo a PM, um dos mandados era pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), com pena de 10 anos de reclusão, e o outro por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei de Drogas), com pena de 11 anos. Ambos deveriam ser cumpridos em regime fechado.

Vendia drogas

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que comercializava drogas e informou que mantinha entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico em sua residência. Com a autorização do próprio homem, os policiais seguiram até o imóvel, onde localizaram uma grande quantidade de drogas e equipamentos utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 616,35 gramas de crack, 380,4 gramas de maconha, aproximadamente 15 mil embalagens para acondicionamento de crack, mil embalagens para maconha, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, três rolos de lacre, duas tesouras, uma faca, três celulares iPhone, R$ 145 em dinheiro e um veículo Honda Civic.

O homem foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.