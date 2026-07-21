O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas (CLT). As oportunidades são para os cargos de auxiliar de farmácia, auxiliar de rouparia, assistente de faturamento, enfermeiro para atuação no Centro Cirúrgico, técnico de enfermagem para o Centro Cirúrgico e para a Central de Material e Esterilização (CME), auxiliar de manutenção predial e técnico de manutenção predial.

hospital

Entre os requisitos gerais está a disponibilidade de horário para atuação em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

HM Americana

Os editais com todas as informações sobre as vagas, como requisitos, atribuições, etapas do processo seletivo e cadastro de currículos, estão disponíveis nos links abaixo:

Edital 13/2026 – Auxiliar de Farmácia – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3306678

Edital 19/2026 – Auxiliar de Rouparia (Diurno) – Americana SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3473809

Edital 19/2026 – Assistente de Faturamento – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3500614

Edital 20/2026 – Técnico de Enfermagem (CC e CME) – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3513303

Edital 20/2026 – Enfermeiro (a) Centro Cirúrgico – Americana/SP – Hospital Municipal

HM Americana

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3515420

Edital 21/2026 – Auxiliar de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3518498

Edital 21/2026 – Técnico de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3518926

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia + sobre  saúde 