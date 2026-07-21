O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, está com inscrições abertas para processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas efetivas (CLT). As oportunidades são para os cargos de auxiliar de farmácia, auxiliar de rouparia, assistente de faturamento, enfermeiro para atuação no Centro Cirúrgico, técnico de enfermagem para o Centro Cirúrgico e para a Central de Material e Esterilização (CME), auxiliar de manutenção predial e técnico de manutenção predial.
Entre os requisitos gerais está a disponibilidade de horário para atuação em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.
HM Americana
Os editais com todas as informações sobre as vagas, como requisitos, atribuições, etapas do processo seletivo e cadastro de currículos, estão disponíveis nos links abaixo:
Edital 13/2026 – Auxiliar de Farmácia – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3306678
Edital 19/2026 – Auxiliar de Rouparia (Diurno) – Americana SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3473809
Edital 19/2026 – Assistente de Faturamento – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3500614
Edital 20/2026 – Técnico de Enfermagem (CC e CME) – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3513303
Edital 20/2026 – Enfermeiro (a) Centro Cirúrgico – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3515420
Edital 21/2026 – Auxiliar de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3518498
Edital 21/2026 – Técnico de Manutenção Predial – Americana/SP – Hospital Municipal
https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail/3518926
O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.
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