CRAS Portas Abertas reúne mais de 200 crianças e adolescentes em Nova Odessa

Programação contou com atividades recreativas, encontro intergeracional e ações voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Nova Odessa promoveu, entre os dias 13 e 16 de julho, mais uma edição do CRAS Portas Abertas, iniciativa que reuniu 207 crianças e adolescentes e cerca de 30 adultos em uma programação voltada à convivência, integração e ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

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Durante os quatro dias de atividades, os participantes vivenciaram brincadeiras tradicionais, gincanas, oficinas, contação de histórias, leituras de contos e histórias reais, além de momentos de lazer com brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce.

O encerramento contou com mais de 70 crianças e adolescentes e foi marcado por um encontro intergeracional com o grupo da Melhor Idade, promovendo a troca de experiências entre diferentes gerações e reforçando valores como respeito, convivência e solidariedade.

Um dos momentos mais marcantes da programação foi a participação de Maria Francisca Santos, de 72 anos, moradora do Jardim das Palmeiras e integrante do CRAS, que compartilhou com o público a história “O que cabe no meu mundo: Amizade”. A atividade proporcionou um momento de reflexão sobre a importância da amizade, da empatia e do respeito ao próximo, aproximando crianças, adolescentes e idosos por meio da troca de experiências.

Iniciativa

Segundo Andréa Cassimiro Raimundo, a iniciativa alcançou os objetivos propostos ao aproximar a comunidade do trabalho desenvolvido pelo CRAS e fortalecer os vínculos entre os participantes.

“A proposta desta edição foi fortalecer os vínculos sociais, incentivar a convivência entre diferentes gerações e resgatar valores por meio de atividades lúdicas e educativas. Com a participação de 207 crianças e adolescentes, além de cerca de 30 adultos, temos a certeza de que alcançamos nosso objetivo e estamos muito felizes com o resultado desta edição”, destacou.

Além das atividades recreativas, o evento também apresentou à comunidade o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido pelo CRAS, que promove ações permanentes voltadas ao desenvolvimento social, à inclusão e ao fortalecimento das relações familiares e comunitárias.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Nova Odessa em oferecer espaços de acolhimento, convivência e desenvolvimento social, incentivando a participação da comunidade e fortalecendo os vínculos entre crianças, adolescentes, famílias e idosos.

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