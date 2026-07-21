A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre as medidas de fiscalização e combate à perturbação do sossego público no Município de Americana.

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No documento, a parlamentar explica que a Lei do Silêncio Urbano proíbe expressamente a perturbação do sossego com ruídos que desrespeitem os limites de pressão sonora.

Fala Juliana

“Essa ferramenta é essencial para o planejamento urbano, permitindo que o poder público ordene o crescimento da cidade e proteja a saúde da população. A medida reforça uma cobrança antiga do meu mandato, que já havia protocolado um requerimento anterior exigindo informações sobre a implementação desse diagnóstico no município”, afirma Juliana.

A parlamentar pergunta quando será elaborado mapa de ruido voltado para identificação de áreas críticas; qual é o tempo médio de atendimento da Prefeitura entre o recebimento da denúncia de perturbação e a chegada da fiscalização ao local e quantos foram flagrados reincidindo na infração.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto. Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Jacira Chávare solicita reparo asfáltico na Rua João Scarazato, no São Luiz

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura o reparo asfáltico na Rua João Scarazato, no trecho entre as ruas Humberto Casagrande e São Vito, no bairro São Luiz.

De acordo com a solicitação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pela via.

Para Jacira o reparo também contribui para evitar que problemas no pavimento se agravem e causem transtornos aos moradores da região. “A manutenção das vias é fundamental para garantir mais segurança e melhores condições de mobilidade para todos que utilizam a região”, destaca Jacira.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.