O empresário e ex-vereador de Sumaré Décio Marmirolli teve sua pré-candidatura a deputado estadual confirmada pela federação União Progressista esta segunda-feira. A federação, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas (PP), oficializou nesta segunda-feira a convenção estadual realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), os nomes que disputarão as eleições de 2026.

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O encontro reuniu lideranças estaduais e nacionais das duas legendas e marcou também a definição do deputado federal e ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), como candidato ao Senado. Para o Governo do Estado, a federação confirmou apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já para a Presidência da República, foi declarado apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

Com uma trajetória de 24 anos como vereador em Sumaré, Décio afirma que a confirmação da pré-candidatura representa o início de uma nova etapa de trabalho em defesa da Região Metropolitana de Campinas.

Fala Décio Marmirolli

“Recebo essa confirmação com muita responsabilidade. A União Progressista reúne duas forças importantes da política brasileira, e o União Brasil me oferece um ambiente de diálogo, compromisso e construção. O desafio agora é apresentar nosso projeto para Sumaré e as demais cidades da Região Metropolitana de Campinas, que precisam ter voz ativa e defender mais investimentos em saúde, infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento econômico.”

A convenção da União Progressista marcou o início da organização eleitoral da federação em São Paulo e contou com a presença do Governador Tarcísio, Senador Flávio Bolsonaro, prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), Presidente da Federação em São Paulo Milton Leite e o Presidente do Diretório Estadual do União Brasil, deputado federal Alexandre Leite, reforçando a construção de um projeto conjunto para as eleições de 2026.