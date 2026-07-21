Grandes nomes da música apostaram em estratégia semelhante: continuidade a projetos. Anitta prepara o lançamento de “Equilibrium parte II”, sequência do álbum lançado em abril deste ano. Madonna lançou “Confessions II”, retomando o universo de “Confessions on a Dance Floor”, um dos discos mais emblemáticos de sua carreira, já Beyoncé dá indícios de finalizar sua trilogia conceitual com Act III, sucessor de “Renaissance” e “Cowboy Carter”.

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Além da música, esses lançamentos mostram uma tendência cada vez mais forte na indústria: transformar álbuns em universos narrativos que podem ser revisitados anos depois, despertando nostalgia, fortalecendo a identidade artística e reduzindo os riscos de um mercado altamente competitivo.

“A continuação de um álbum funciona como uma marca já consolidada na mente do público. O artista não parte do zero. Existe uma memória afetiva construída anteriormente, que desperta curiosidade e cria uma expectativa muito maior para o novo lançamento”, explica Janeth Lujo.

A nostalgia é ferramenta de marketing

A nostalgia é uma das emoções mais eficientes para gerar engajamento. Quando um artista revisita um projeto marcante, ele ativa lembranças ligadas não apenas às músicas, mas também ao período da vida em que aquele álbum foi lançado. É justamente esse vínculo emocional que faz com que uma continuação desperte tanto interesse antes mesmo de chegar às plataformas digitais.

“Quando um artista anuncia uma sequência, o público imediatamente resgata experiências, sentimentos e lembranças associados ao primeiro projeto. Esse processo emocional fortalece o interesse e amplia naturalmente o alcance da divulgação”, afirma Janeth Lujo.





O público acompanha histórias, não apenas músicas



Outra característica comum entre esses lançamentos é a construção de narrativas. Enquanto Beyoncé desenvolveu uma trilogia planejada para explorar diferentes gêneros musicais, Madonna retomou o universo eletrônico que marcou uma das fases mais celebradas de sua carreira, já Anitta amplia o conceito de dualidade presentado em Equilibrium, aprofundando a proposta entre sua identidade nacional e internacional.

De acordo com Janeth Lujo, esse modelo acompanha uma mudança que também acontece no comportamento dos fãs.

“Hoje, os grandes artistas constroem verdadeiros universos criativos. Cada álbum representa um capítulo de uma história maior, envolvendo identidade visual, performances, estética, narrativa e posicionamento de marca”.

Experiências completas desafiam a lógica do streaming Anitta



Apesar do consumo de música ser cada vez mais influenciado por playlists e vídeos curtos, muitos desses novos projetos seguem o caminho oposto.

Confessions II, por exemplo, foi produzido como um set contínuo de DJ, incentivando a audição completa do álbum. A estrutura também aparece na trilogia de Beyoncé e na construção conceitual do projeto de Anitta.

“Essa estratégia busca valorizar a experiência do álbum como uma obra completa, e não apenas como uma coleção de músicas independentes. Do ponto de vista da indústria fonográfica, lançar uma continuação também representa uma vantagem estratégica, projetos que já conquistaram relevância carregam reconhecimento imediato do público, facilitam campanhas de marketing e reduzem o custo de construir uma nova identidade do zero”.

“As sequências não existem apenas para repetir um sucesso. Elas permitem que o artista revisite uma identidade que já faz parte da memória do público, mas com maturidade, novas referências e novos significados. Quando essa evolução acontece de forma autêntica, a nostalgia deixa de olhar apenas para o passado e passa a impulsionar o futuro da carreira”, conclui Janeth Lujo.

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