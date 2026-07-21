Jogos Regionais- A delegação de Americana conquistou vitórias no handebol feminino, na malha e no tênis de mesa feminino nesta segunda-feira (20), durante as disputas dos 68º Jogos Regionais, em Itatiba. Ao longo do dia, os atletas do município participaram de oito partidas, além das competições de judô.

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No handebol feminino, Americana derrotou Limeira por 24 a 9. Na malha, venceu Itatiba por 176 a 144. Já no tênis de mesa feminino, a equipe superou Bragança Paulista por 3 a 1. No masculino, Americana foi derrotada por São João da Boa Vista por 3 a 2.

No vôlei masculino sub-21, Leme venceu Americana por 2 sets a 1. No xadrez feminino, o confronto com Campinas terminou empatado em 2 a 2, resultado que garantiu à equipe americanense a quarta colocação parcial após a segunda rodada. Já no masculino, Americana foi superada por São João da Boa Vista, por 2,5 a 1,5, e por Vinhedo, por 3 a 1, ocupando a sexta colocação parcial.

No judô, Americana competiu nas disputas individuais (Nage-no-Kata) e por equipes, nos naipes masculino e feminino. Na prova individual, terminou em sexto lugar no feminino e em quinto no masculino. Na competição por equipes, o time feminino ficou em quinto lugar, enquanto o masculino conquistou a terceira colocação. Na classificação geral parcial da modalidade, Americana aparece em terceiro lugar no feminino e em quarto no masculino.

Peol animado com J Regionais

“Os Jogos Regionais são uma das competições mais disputadas do calendário esportivo paulista, reunindo atletas de alto nível e delegações muito bem preparadas de diversos municípios. Sabemos que o desafio é grande, mas Americana entrou na competição confiante no potencial, na dedicação e no comprometimento de seus atletas e de toda a equipe técnica. Estamos certos de que nossa delegação tem plenas condições de representar o município com excelência e seguimos confiantes em sua capacidade de alcançar grandes resultados”, afirmou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.