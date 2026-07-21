Festa Julina da Melhor Idade reúne cerca de mil pessoas em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, promoveu na sexta-feira (17) a tradicional Festa Julina da Melhor Idade, no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI). O evento reuniu aproximadamente mil pessoas em uma tarde marcada por confraternização, música, comidas típicas, diversão e fortalecimento dos vínculos sociais entre os participantes.

A programação foi preparada especialmente para proporcionar momentos de lazer e integração aos frequentadores dos grupos da melhor idade do município. Além do clima festivo e das tradicionais comidas julinas, o público participou de um grande bingo, que teve como prêmio principal uma TV de 65 polegadas, tornando a celebração ainda mais animada.

Leia + sobre diversão e arte

O evento também contou com a presença de autoridades municipais, que prestigiaram a iniciativa e reforçaram o compromisso da administração com a promoção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, à inclusão social e à qualidade de vida da população idosa.

Iniciativa

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a convivência e valorizar a terceira idade. “A Festa Julina da Melhor Idade é muito mais do que um momento de lazer. É uma oportunidade de fortalecer vínculos, promover a inclusão social e demonstrar o carinho e o respeito que nossos idosos merecem. Ficamos muito felizes em ver cerca de mil pessoas reunidas, celebrando a vida, a amizade e a alegria em um ambiente acolhedor e preparado para recebê-los”, afirmou.

A Festa Julina integra o calendário de atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Inclusão Social, que ao longo do ano promove ações voltadas ao bem-estar físico, emocional e social da população idosa. Entre as iniciativas estão oficinas, atividades culturais, esportivas, recreativas e eventos comemorativos que estimulam a participação ativa dos idosos na comunidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP