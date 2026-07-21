O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Hélio Silva, recebeu em seu gabinete a visita institucional do ex-deputado federal Vanderlei Macris, atual Consultor da Diretoria de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Transporte (CNT).

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Com ampla experiência na vida pública e forte atuação em Brasília, Macris participou de uma reunião voltada ao fortalecimento de parcerias institucionais, abordando temas como mobilidade urbana, infraestrutura, transporte e a busca por investimentos e recursos para Sumaré.

Fala Hélio

“É sempre importante manter um diálogo com quem conhece os caminhos de Brasília. Pensar a mobilidade urbana é planejar o presente e o futuro de Sumaré, buscando mais qualidade de vida para a população e novas oportunidades de investimento para nossa cidade”, destacou o presidente da Câmara, Hélio Silva.

Vanderlei Macris ressaltou a importância da parceria institucional e colocou sua experiência à disposição do município.

“A CNT está aberta ao diálogo com os municípios. Coloco minha experiência e nossa interlocução em Brasília à disposição do presidente Hélio Silva para contribuir com projetos que fortaleçam Sumaré e ampliem as oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

A visita reafirma o compromisso da Câmara Municipal de Sumaré em fortalecer o diálogo institucional e buscar parcerias que contribuam para o desenvolvimento da cidade, especialmente nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura e transporte.