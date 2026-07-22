O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de limpeza e roçagem no Centro Comunitário João Basílio, no Jardim São Roque.

No documento, o parlamentar afirma que a solicitação foi encaminhada após moradores relatarem a necessidade de manutenção da área, que atualmente apresenta acúmulo de mato e demanda cuidados para garantir melhores condições de uso pela população. O autor afirma que o espaço é amplamente utilizado pela comunidade para atividades sociais, encontros e eventos voltados aos moradores da região.

Segundo Marcos, a conservação dos espaços públicos é fundamental para proporcionar mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população. “A limpeza e a roçagem são serviços essenciais para manter o local adequado para o uso da comunidade, além de contribuir para a prevenção de animais peçonhentos e outros transtornos causados pelo mato alto”, destaca o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.