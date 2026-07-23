Marcos Caetano acompanha manutenção e reparo no asfalto do Belvedere

O vereador Marcos Caetano acompanhou os serviços de manutenção e reparo da pavimentação realizados no cruzamento das ruas São Vitto e São Thomé, no bairro Vila Belvedere, em Americana.

A intervenção foi executada para corrigir problemas no asfalto que vinham causando transtornos aos motoristas e moradores da região. Durante a visita, o parlamentar fiscalizou o andamento dos trabalhos e destacou a importância da manutenção preventiva e corretiva das vias públicas para garantir mais segurança e conforto à população.

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Segundo Marcos Caetano, o acompanhamento das demandas dos bairros e a fiscalização dos serviços públicos fazem parte do compromisso do mandato com a melhoria da infraestrutura urbana. “Nosso trabalho é ouvir os moradores, encaminhar as solicitações e acompanhar de perto a execução dos serviços para garantir que as melhorias cheguem efetivamente à população”, afirmou.

Os reparos realizados no local contribuem para melhorar as condições de tráfego, reduzir riscos de acidentes e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da Vila Belvedere. O vereador ressaltou ainda que continuará acompanhando as demandas da região e buscando junto ao Poder Executivo soluções para os problemas apontados pela comunidade.

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