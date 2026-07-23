Sebrae Móvel faz 119 atendimentos na programação dos 158 anos de Sumaré

Ação descentralizada percorreu quatro regiões do município e ofereceu orientação gratuita para empreendedores, MEIs e futuros empresários

Como parte da programação comemorativa pelos 158 anos de emancipação político-administrativa de Sumaré, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, promoveu uma semana de atendimentos descentralizados com a Unidade Móvel do Sebrae-SP, levando orientação empresarial e serviços gratuitos para diferentes regiões do município.

Realizada entre os dias 13 e 17 de julho, a iniciativa integrou o Programa Municipal de Formalização do Trabalho e Inclusão Produtiva e contabilizou 119 atendimentos, aproximando os serviços públicos de empreendedores, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas interessadas em abrir, formalizar ou fortalecer seus negócios.

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Durante os cinco dias de atividades, a Unidade Móvel do Sebrae-SP percorreu as regiões do Maria Antônia, Nova Veneza, Picerno e Centro, oferecendo orientações sobre abertura e regularização de empresas, formalização de MEIs, consultorias em gestão e planejamento empresarial, além de informações sobre cursos, capacitações e oportunidades para o desenvolvimento dos pequenos negócios.

A distribuição dos atendimentos foi a seguinte:

• 13 e 14 de julho – Região Maria Antônia: 40 atendimentos;

• 15 de julho – Região Nova Veneza: 30 atendimentos;

• 16 de julho – Região Picerno: 30 atendimentos;

• 17 de julho – Região Central: 19 atendimentos.

A ação foi resultado da parceria entre a Prefeitura de Sumaré e o Sebrae-SP e reforça o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso aos serviços de apoio ao empreendedorismo, incentivando a inclusão produtiva e o desenvolvimento econômico em todas as regiões da cidade.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a iniciativa traduz o compromisso da administração em transformar as comemorações do aniversário da cidade em oportunidades concretas para a população. “Celebrar os 158 anos de Sumaré é também investir nas pessoas. Levar o Sebrae Móvel aos bairros significa oferecer orientação, conhecimento e oportunidades para quem deseja empreender, gerar renda e fortalecer sua atividade econômica. Esse é o caminho para construirmos uma cidade cada vez mais desenvolvida e com mais oportunidades para todos.”

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância da descentralização dos serviços públicos como forma de facilitar o acesso da população. “Nossa gestão trabalha para aproximar os serviços da população. A presença do Sebrae Móvel nas regiões administrativas facilita o acesso dos empreendedores às orientações técnicas e fortalece a economia local, estimulando a formalização e o desenvolvimento dos pequenos negócios.”

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, avaliou positivamente os resultados da iniciativa e destacou que a ação representa o início de um trabalho contínuo de incentivo ao empreendedorismo no município. “Os 119 atendimentos realizados demonstram que existe uma demanda crescente por orientação e apoio ao empreendedorismo em Sumaré. Nosso objetivo é continuar levando esses serviços para mais regiões da cidade, ampliando as oportunidades de formalização, capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios. Essa parceria com o Sebrae-SP fortalece o ambiente de negócios e contribui diretamente para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico do município.”

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