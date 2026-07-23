Ocorrências do 19º BPM/I resultaram em apreensão de centenas de porções de entorpecentes, dinheiro, celulares e na prisão de um agressor que ameaçou a companheira com faca e punhal

Quatro ocorrências atendidas pelo 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior (19º BPM/I) entre terça-feira (22) e quarta-feira (23) terminaram com a prisão de três homens por tráfico de drogas e de outro por violência doméstica em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Em Americana, durante patrulhamento na Rua José Alves da Cunha, policiais da 1ª Companhia observaram um homem de 47 anos tentando se esconder ao notar a aproximação da viatura. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, no local onde estava momentos antes, os policiais localizaram uma sacola contendo 20 tubinhos com pedras de crack.

Além da droga, foram apreendidos dois celulares, um cachimbo e R$ 3,70 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde teve a prisão em flagrante por tráfico de drogas ratificada, permanecendo à disposição da Justiça.

Ameaças com faca e punhal

Também em Americana, na noite de terça-feira, equipes da Polícia Militar prenderam um homem de 35 anos por violência doméstica após uma ocorrência registrada na Rua Itapemirim.

Segundo a vítima, de 47 anos, o companheiro chegou em casa embriagado, passou a ofendê-la e, durante uma discussão, chutou a porta do banheiro, a empurrou sobre a cama, impediu que ela deixasse o imóvel, a agrediu com socos, tentou enforcá-la e a ameaçou de morte utilizando um punhal e uma faca.

A mulher conseguiu fugir para a rua e pedir ajuda a moradores, que acionaram a Polícia Militar. O agressor negou os fatos, mas foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.

Ponto de tráfico em Santa Bárbara

Em Santa Bárbara d’Oeste, outra ação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 19 anos por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram um usuário que havia acabado de sair de um imóvel conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ele informou ter comprado duas porções de crack no local.

Com base nas informações, os militares entraram na residência e encontraram o responsável pela comercialização das drogas. No imóvel foram apreendidas 52 porções de maconha, 286 porções de cocaína, 136 porções de crack, R$ 1.487 em dinheiro (entre notas e moedas), uma máquina de cartão e comprovantes de vendas, evidenciando a atividade de tráfico.

O suspeito confessou que era o responsável pela venda dos entorpecentes e permaneceu preso após a autoridade policial ratificar a prisão em flagrante. O comprador foi ouvido e liberado.