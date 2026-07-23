A advogada Sara Pinto oficializou sua pré-candidatura a deputada estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), iniciando uma caminhada política que tem como principal propósito ampliar a representatividade da região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

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Com uma trajetória consolidada no Direito e experiência na gestão pública, Sara afirma que a decisão de colocar seu nome à disposição do partido nasceu da escuta da população e da convicção de que é possível construir uma representação técnica, responsável e comprometida com resultados.

Quem é Sara Pinto

Formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Sara atua há mais de duas décadas na advocacia e construiu sua carreira pautada pela defesa dos direitos dos cidadãos. É pós-graduada em Direito Previdenciário e Tributário, possui especializações em Ciências Políticas, Direito Criminal e Direito Previdenciário e também acumulou experiência na administração pública ao exercer a superintendência do Instituto de Previdência de Americana.

Segundo ela, a pré-candidatura representa um chamado para ampliar a voz da Região do Polo Têxtil no Parlamento estadual.

“Depois de conversar com tantas pessoas, ouvir as necessidades da nossa região e compreender a importância de termos uma representação preparada e presente na Assembleia Legislativa, decidi colocar meu nome à disposição como pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Acredito na boa política, construída com diálogo, responsabilidade e trabalho.”

Sara também fez questão de agradecer a confiança depositada pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, e pelas lideranças da legenda.

“Recebo essa missão com muita gratidão e senso de responsabilidade. Agradeço ao deputado Baleia Rossi e ao MDB pela confiança. Sigo ouvindo as pessoas e busco construir um mandato que represente quem mais precisa de atenção e de resultados.”

Ao longo de sua trajetória profissional, Sara conciliou o exercício da advocacia com a atuação em órgãos públicos, experiência que, segundo ela, proporciona uma visão prática sobre os desafios enfrentados pelos municípios e pela população em áreas como saúde, previdência, desenvolvimento regional, segurança jurídica e fortalecimento das políticas públicas.

Nos próximos meses, Sara intensificará sua agenda de visitas e encontros com lideranças, entidades e moradores, ouvindo demandas e construindo de forma participativa as propostas que pretende apresentar durante a campanha eleitoral.

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