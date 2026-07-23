Oito espécies de periquitos – O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou, nesta terça-feira (21), uma ação de manejo sanitário em 22 aves.

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A equipe técnica fez a vermifugação preventiva dos pequenos psitacídeos, procedimento que integra os cuidados periódicos com os animais abrigados no local.

Os periquitos são das espécies periquitão-maracanã, cuiú-cuiú, periquito-rei, periquito-da-caatinga, marianinha-de-cabeça-amarela, tiriba-de-testa-vermelha, periquito-de-encontro-amarelo e periquito-rico. O manejo contou com auxílio do tratador responsável pelo setor e das estagiárias.

“Os periquitos são animais que requerem uma atenção especial devido ao seu tamanho diminuto, à sua agilidade e ao seu bico afiado. Os procedimentos realizados de vermifugação são fundamentais para o acompanhamento e a avaliação periódica da saúde do plantel”, comentou a médica-veterinária do Parque Ecológico, Michelle Falcade Forti.

“Cada animal do Parque requer um tratamento específico, e temos uma rotina de cuidados que leva em consideração este fator. Seguimos zelando e preservando as espécies que aqui estão”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Além dos Periquitos

“O Parque Ecológico é um local que promove a educação ambiental e, ao mesmo tempo, protege as espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Cada tratamento é realizado visando o bem-estar dos animais”, acrescentou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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