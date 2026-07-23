Com uma dívida perto dos R$ 530 mil em atrasos de IPTU, o Estádio Décio Vitta, em Americana, pode ser levado a leilão. Esta semana, o DV foi penhorado pela Justiça por dívida de R$ 108.645,49 é referente ao IPTU de 2023. A decisão foi determinada em 17 de julho de 2026 e o imóvel poderá ser levado a leilão para o pagamento do débito.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nova penhora não é a primeira envolvendo dívidas de IPTU do estádio. Segundo dados da dívida ativa da Prefeitura de Americana, débitos referentes aos anos de 2021 e 2022 também já resultaram em penhoras. A de 2021 foi determinada em 24 de outubro de 2025, no valor de R$ 118.444,25. Já a dívida de 2022, de R$ 108.677,88, teve a penhora determinada em 10 de abril de 2026.

Além desses valores, o imóvel possui débitos de IPTU referentes a 2024 e 2025. Somando as dívidas de 2021 a 2025, o montante chega a R$ 526.668,87.

Além do Décio Vitta

O clube também enfrenta problemas relacionados à sua Sede Náutica, que acumula débitos de IPTU desde 2011. Os valores atualizados chegam a R$ 864.428,71, e todas as dívidas relacionadas ao imóvel resultaram em penhoras. Nos casos referentes aos anos de 2017 e 2018, as medidas também atingiram áreas do Estádio Décio Vitta.