Santa Bárbara continua ‘dando um trato’ nas estradas rurais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste conta com um serviço contínuo de conservação de estradas rurais, em diversos pontos do Município. O trabalho é realizado pela Divisão de Estradas Rurais, vinculada à Secretaria de Obras e Serviços.

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O setor atua em todos os bairros rurais da cidade. São realizados serviços como nivelamento das vias, cascalhamento dos pontos mais críticos e construção de bacias de contenção de águas pluviais ao longo das vias, quando necessário, visando redução dos processos de erosão e carreamento de sedimentos para os corpos hídricos.

Vias

Nos últimos 12 meses, foram contempladas vias como a Estrada da Areia Branca; o acesso ao bairro Recanto das Andorinhas; a Estrada Toledinho, na região do Conjunto Roberto Romano; as estradas do bairro Santo Antônio do Sapezeiro e adjacências; a Estrada dos Confederados; a estrada de acesso ao bairro Chácaras Beira Rio; e a estrada que liga a antiga Usina Furlan ao bairro Sapezeiro, na região do bairro Olhos d´Água.

A conservação ocorre diariamente, inclusive a partir de pedidos feitos pelos usuários das estradas. O objetivo é manter as vias em boas condições de tráfego durante todo o ano, bem como a contenção de processos erosivos, garantindo mais segurança e melhores condições de deslocamento para quem utiliza essas estradas.

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