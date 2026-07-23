2 homens presos na região: um tentou sufocar esposa e outro quebrou casa

Vítimas relataram agressões físicas, ameaças e danos durante ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Sumaré e Hortolândia; prisões foram ratificadas pela Polícia Civil

Dois casos de violência doméstica registrados na quarta-feira (22) terminaram com a prisão em flagrante dos agressores em Sumaré e Hortolândia, durante atendimentos realizados por equipes do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior (48º BPM/I).

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Em Sumaré, a ocorrência foi registrada à noite, na Rua Antônio Carlos dos Santos, no Jardim Calegari. Acionados pelo telefone 190, os policiais encontraram uma mulher de 47 anos que relatou ter sido brutalmente agredida pelo companheiro, de 51 anos.

Segundo o depoimento da vítima, o homem tentou sufocá-la com um travesseiro, arremessou um ventilador contra seu rosto, desferiu golpes com um cabo de vassoura nas pernas, além de socos no rosto e puxões de cabelo.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

Outra ocorrência

Já em Hortolândia, a Polícia Militar atendeu outra ocorrência de violência doméstica na Rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Santa Rita de Cássia.

A vítima, de 25 anos, informou que o ex-companheiro, de 28 anos, danificou portas, janelas e seu aparelho celular, além de agredi-la com socos na cabeça e no rosto e fazer ameaças.

O homem também foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de ameaça, lesão corporal no âmbito da violência doméstica e dano. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

As duas ocorrências foram registradas pelo 48º BPM/I e reforçam a atuação da Polícia Militar no atendimento a casos de violência contra a mulher na região.

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