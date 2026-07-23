A Era do Peso Perdido: por que emagrecer deixou de ser sinônimo de saúde

Durante décadas, o sucesso de um tratamento para emagrecimento coube em uma pergunta simples: quantos quilos você perdeu?

A resposta aparecia na balança, nas roupas mais largas e nas fotografias de antes e depois. Quanto maior a diferença, mais bem-sucedido parecia o processo.

Mas a medicina da obesidade entrou em uma nova era. Medicamentos mais eficazes, avanços no conhecimento metabólico e tratamentos cada vez mais individualizados tornaram possível alcançar reduções de peso que, até pouco tempo atrás, eram vistas principalmente após cirurgias bariátricas. Em grandes ensaios clínicos, terapias como semaglutida e tirzepatida produziram perdas médias expressivas em pessoas com sobrepeso ou obesidade.

O avanço é real e representa uma transformação importante no cuidado de uma doença crônica que, por muito tempo, foi tratada como simples falta de força de vontade.

Agora, porém, surge uma pergunta mais desconfortável: Estamos formando uma geração de pessoas mais magras ou verdadeiramente mais saudáveis?

A balança informa quanto o corpo pesa. Ela não revela quanto desse peso é gordura visceral, músculo, água ou massa óssea. Também não mostra se o paciente recuperou energia, melhorou o sono, ganhou força, reduziu a resistência à insulina ou passou a se alimentar melhor. É possível perder muitos quilos e continuar metabolicamente vulnerável.

O número diminuiu. Mas o organismo melhorou?

A mudança na forma de enxergar o emagrecimento já aparece nas próprias discussões científicas sobre obesidade.

Uma comissão internacional publicada no periódico The Lancet Diabetes & Endocrinology propôs que a obesidade deixasse de ser avaliada apenas pelo índice de massa corporal, o IMC. Os especialistas defenderam que o diagnóstico também considere a quantidade e a distribuição da gordura, a função dos órgãos, as limitações físicas e os impactos reais sobre a saúde.

A lógica é importante: duas pessoas com o mesmo peso ou o mesmo IMC podem ter condições metabólicas completamente diferentes.

Uma pode apresentar maior quantidade de massa muscular, boa capacidade física, exames adequados e pouca gordura visceral. Outra pode ter baixa massa muscular, gordura acumulada ao redor dos órgãos, fígado gorduroso, glicemia alterada e pouca resistência física.

Da mesma forma, duas pessoas que perderam dez quilos podem ter chegado a resultados radicalmente distintos.

“Emagrecer bem não significa simplesmente ocupar menos espaço. Significa construir um organismo que funcione melhor depois da perda de peso”, explica o médico Dr. Gustavo de Oliveira Lima, especialista em emagrecimento.

Isso significa observar o que mudou além da aparência, pressão arterial, glicemia, perfil lipídico, circunferência abdominal, saúde hepática, qualidade do sono, mobilidade, força muscular, disposição e relação com a comida.