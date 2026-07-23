Procon de Nova Odessa orienta sobre compra de veículos seminovos e usados

Órgão de defesa do consumidor auxilia munícipes a comprar com segurança para evitar problemas futuros

O Procon de Nova Odessa orienta os consumidores sobre os cuidados na compra veículos seminovos e usados. O órgão reúne informações visando auxiliar o munícipe a comprar com mais segurança, tendo em vista ter havido uma grande procura em busca de orientação profissional, principalmente por aqueles que enfrentaram problemas após a compra.

De acordo com o Procon, comprar um carro usado ou seminovo pode ser uma excelente opção para quem busca economizar, mas também exige atenção redobrada para evitar aborrecimentos futuros. Antes de fechar o negócio, o consumidor deve estar atento à quilometragem, histórico dos proprietários anteriores e condições do veículo para garantir uma compra segura e sem surpresas.

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Tão importante quanto é a vistoria cautelar. É preciso contratar uma empresa especializada para um laudo detalhado, que identificará se o carro já passou por leilão, foi batido ou teve a quilometragem adulterada. O CRV (Certificado de Registro de Veículo) deve estar preenchido e com firma reconhecida em cartório.

Também é fundamental realizar o test drive de longa distância, prestar atenção se há barulho na suspensão, falhas no motor e ruídos ao frear. Na dúvida, procure um mecânico de confiança para avaliação. Os carros comprados em lojas ou concessionárias possuem garantia de 90 dias (conforme o Código de Defesa do Consumidor) para motor, câmbio e demais peças.

Atenção

A coordenadora do Procon Kátia Ferrari explica que é necessária muita atenção, tanto na documentação quanto no histórico do veículo. Ou seja, o consumidor precisa fazer a pesquisa de débitos no site do Detran- SP, para checar se há pendência financeira, como multas, IPVA atrasado ou restrições judiciais.

“Ao comprar um veículo seminovo ou usado, o consumidor deve agir com cautela e jamais fechar negócio por impulso. É fundamental pesquisar a procedência do veículo, conferir toda a documentação, verificar a existência de débitos ou restrições e, sempre que possível, solicitar uma avaliação do mecânico de confiança. Também é importante guardar os documentos da negociação, seja contrato, nota fiscal ou comprovantes de pagamento. Esses cuidados ajudam a evitar prejuízos e garantem mais segurança ao consumidor”, diz.

Em caso de dúvidas ou problemas, o Procon de Nova Odessa está à disposição para orientar e defender os direitos do consumidor. O órgão está localizado na rua Duque de Caxias, 600 – no centro, junto ao Prédio do Poupatempo. Funciona de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 13h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3476-3261.

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