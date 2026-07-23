A B3, a bolsa do Brasil, tem novo Vice-Presidente de Tecnologia (Chief Technology Officer – CTO). O escolhido para o cargo é Eduardo Neves. Com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, Neves construiu uma carreira marcada pela liderança de processos de transformação digital, modernização tecnológica e gestão de operações críticas em organizações de grande porte dos setores financeiro e de telecomunicações.

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Nos últimos cinco anos, atuou no Itaú Chile, onde liderou uma ampla agenda de transformação, promovendo a integração entre tecnologia, operações e negócios. Sob sua liderança, a instituição avançou significativamente em iniciativas de digitalização, adoção de metodologias ágeis, inteligência artificial e eficiência operacional. Ao longo de sua carreira, ocupou também posições de destaque na IBM Consulting e em empresas relevantes no setor de telecomunicações.

A chegada de Eduardo Neves reforça a estratégia da B3 de posicionar tecnologia, dados e inteligência artificial como vetores fundamentais para o crescimento, a inovação e a geração de valor para clientes, acionistas e para o mercado brasileiro.

Sua experiência na condução de programas de transformação digital em larga escala, aliada à liderança de iniciativas de IA integradas à estratégia de negócio, contribuirá para acelerar a evolução tecnológica da Companhia, ampliar sua eficiência operacional e fortalecer sua capacidade de inovação de longo prazo.

Eduardo iniciará na B3 nos próximos meses após a conclusão do processo de transição no Itaú. Durante este período, a área seguirá sob a responsabilidade do diretor interino de tecnologia da B3, Jochen Mielke.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é muito mais do que a bolsa do Brasil. É uma das principais infraestruturas de mercado financeiro do mundo, que potencializa o crescimento de seus clientes, da sociedade e do Brasil, conectando empresas, investidores, instituições financeiras e órgãos do mercado.

A B3 oferece a robustez e a experiência de uma empresa de mais de 130 anos, com a modernidade e a vanguarda em soluções para ambientes de bolsa, balcão, dados e tecnologia, contribuindo de forma vasta e ampla para o sistema financeiro sustentável da economia brasileira.

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