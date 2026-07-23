Americana avançou para o 2º lugar na classificação geral dos 68º Jogos Regionais. Às vésperas do fim da competição, realizada em Itatiba, o município ultrapassou a cidade de Campinas, abrindo vantagem de um ponto.

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O pódio parcial tem Indaiatuba no 1º posto, com 207 pontos, Americana em 2º, com 152, e Campinas em 3º, com 151.

Nesta terça-feira (21), a delegação americanense concluiu cinco modalidades: malha misto (1º lugar), judô feminino (3º lugar), judô masculino (4º lugar), handebol masculino até 21 anos (5º lugar) e ginástica rítmica feminina (5º lugar).

As disputas desta quarta (22) se concentram no voleibol feminino, handebol feminino, xadrez feminino e masculino, basquete 3×3 feminino, atletismo e ginástica rítmica.

Peol de Americana segue animado

“É muito animador observarmos a campanha da delegação de Americana nos Jogos Regionais. Conseguimos avançar e subir para o 2º lugar, o que demonstra o compromisso de nossos atletas e comissões técnicas com a competição, acreditando na vitória até o fim. Seguimos confiantes em mais vitórias nessa reta final”, comentou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

A programação e os resultados oficiais dos Jogos Regionais podem ser consultados nos boletins diários no site https://www.esportes.sp.gov.br/sec_esportes/competicoes_eventos/boletins_dos_jogos.

Também é possível acompanhar a participação pelas redes sociais da Secretaria de Esportes, no perfil @esportes.americana.

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