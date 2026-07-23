Cultura e Turismo de SBO tira-dúvidas sobre editais nesta quinta-feira (23)

A Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizará nesta quinta-feira (23), às 19 horas, no Centro de Memórias, um encontro gratuito para esclarecer dúvidas sobre os editais da Política Nacional Cultura Viva que fazem parte dos recursos recebidos pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

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A ação é voltada a agentes culturais, coletivos, entidades e demais interessados em participar dos editais de Premiação de Pontos e Pontões de Cultura, de Concessão de Bolsas Cultura Viva para Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e também do futuro edital de Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura, que será publicado nos próximos dias.

Durante o encontro, a equipe técnica da secretaria apresentará as principais informações sobre os editais, orientará os participantes quanto aos critérios de participação, documentação necessária, formas de inscrição e responderá às dúvidas dos interessados, contribuindo para ampliar o acesso aos recursos disponibilizados pela PNAB.

O edital de Premiação de Pontos e Pontões de Cultura, lançado em junho, prevê o reconhecimento e a valorização de iniciativas culturais já desenvolvidas no município, fortalecendo organizações e coletivos que atuam na promoção da cultura local.

Já o edital de Concessão de Bolsas Cultura Viva para Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares, também lançado em junho, tem como objetivo reconhecer e apoiar pessoas que desempenham papel fundamental na preservação, transmissão e valorização dos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais.

Além das orientações sobre os editais já publicados, o tira-dúvidas também apresentará informações preliminares sobre o edital de Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura, que integra as ações da Política Nacional Cultura Viva no município e terá sua publicação realizada em breve.

Todos os editais são publicados no site culturasbo.com/editais.

O Centro de Memórias está localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. A participação é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia.

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