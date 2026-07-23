A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega hoje a Nova Área de Bem-Estar e Lazer “José Bellani”, no Jardim Dulce, ampliando as opções de lazer, convivência e qualidade de vida para os moradores da região.

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O novo espaço foi completamente revitalizado e passou a contar com infraestrutura moderna, acessível e preparada para atender pessoas de todas as idades, além de oferecer um ambiente dedicado aos animais de estimação.

Localizada entre as ruas das Hortências, das Palmas, dos Maracujás e dos Lírios, a área, existente há mais de 30 anos, passou por uma ampla remodelação.

Área José Bellani conforto e segurança

O projeto transformou o espaço em uma nova Área de Bem-Estar e Lazer, proporcionando mais conforto, segurança e funcionalidade para a população.

Entre as melhorias executadas estão a implantação de novo calçamento e estacionamento, iluminação em LED, paisagismo renovado, academia ao ar livre, playground, Espaço Pet e adequações voltadas à acessibilidade.

A revitalização integra o conjunto de investimentos da Administração Municipal na recuperação e qualificação de praças e áreas públicas, incentivando a convivência entre as famílias, a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços urbanos com mais segurança e qualidade.

A cerimônia de inauguração será realizada nesta quinta-feira, a partir das 19 horas.]

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