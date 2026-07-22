Saúde de Nova Odessa realiza treinamento sobre cuidados básicos

A capacitação visa fortalecer a Rede Municipal para ofertar cada dia mais atendimento de qualidade à população

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa realizou na última sexta-feira (17), nas dependências da Defesa Civil, mais um treinamento sobre Apoio Matricial. As capacitações são direcionadas às equipes técnicas da Rede Municipal de Saúde de Nova Odessa. Ou seja, a intenção é capacitar os profissionais que atuam nos cuidados primários ou básicos da Rede Municipal de Saúde a partir desse Apoio Matricial na Atenção Básica. Os trabalhos estiveram a cargo da coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, Paula Mestriner.

“Fizemos uma reunião com enfermeiros, médicos da Atenção Básica, enfermeiros do Hospital, Vigilância Epidemiológica e CRI (Centro de Referência em Infectologia) para matriciamento, ou seja, para alinhar o fluxo, a rotina e o protocolo de algumas doenças. É um treinamento pontual, porque é difícil fechar agenda destes diversos profissionais ao mesmo tempo. Aproveitamos o momento para falar sobre imunização, tuberculose, febre maculosa, Aids, sífilis e hepatite”, explicou, Paula.

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O encontro desta sexta contou com presença do secretário-adjunto de Saúde, doutor Thiago Jirschik. “Esse Apoio Matricial é uma forma da Secretaria Municipal de Saúde trabalhar, fortalecer e capacitar a Rede Municipal para ofertar cada dia mais um atendimento de qualidade à população. Essas capacitações continuadas aproximam a equipe, oferecem espaço de discussão e compartilhamento, qualificando ainda mais nossos serviços. Essa aproximação com nossa equipe representa um grande avanço no setor”, disse.

As reuniões sobre o Apoio Matricial fortalecem o compromisso dos profissionais com a “produção” da Saúde e com a condução dos casos, além de proporcionar um vínculo mais forte entre as equipes, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados.

O matriciamento fomenta a troca de conhecimentos e a integração entre as equipes de referência da atenção primária e os profissionais de saúde que atuam como suporte. Esse trabalho é uma importante estratégia de articulação entre as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as especialidades médicas disponíveis na Rede Municipal.

Também estiveram presentes Sônia Massako, do setor de planejamento da Secretaria de Saúde, e Juliana Cristina Santos (Coordenadora da Atenção Básica).

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