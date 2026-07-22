Depois da entrada do quase veterano Tato Rodrigues, a comunicação da prefeitura de Nova Odessa teve esta semana a chegada da jornalista Carla Mendrot. Os dois vêm do meio TV e vão trabalhar para melhorar a imagem da prefeitura e do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

O que se viu a partir de 2021 foram alianças com partidos e políticos de fora do município, para compor seu futuro governo. Leitinho vinha promovendo a nomeação de muitos comissionados, principalmente diretores e secretários, mas a comunicação ficou mais de ano aparentemente deixada de lado.

Evandro Juvêncio Rodrigues, o ‘Tato Rodrigues’, candidato a vereador pelo PSD na cidade de Engenheiro Coelho em 2024, entrou como diretor de Comunicação desde o começo do mês.