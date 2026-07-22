O senador Ciro Nogueira comunicou a Flávio Bolsonaro que o PP e o União Brasil serão neutros na eleição presidencial no primeiro turno, podendo repetir a decisão no segundo turno, segundo aponta blog de Valdo Cruz no G1.

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Com a definição, a tendência é que o União Brasil também permaneça neutro na disputa nacional, uma vez que as duas legendas integram formalmente a mesma federação partidária.

Neutralidade libera diretórios estaduais

A decisão foi consolidada durante uma reunião entre Ciro Nogueira e dirigentes do PP, realizada na noite de terça-feira (21), em Brasília. O entendimento é que, sem um posicionamento nacional, os diretórios estaduais terão liberdade para definir seus próprios apoios conforme a realidade política local.

Na prática, isso significa que o partido poderá apoiar candidatos diferentes à Presidência em cada estado. Em São Paulo, por exemplo, integrantes do PP tendem a caminhar ao lado de Flávio Bolsonaro. Já na Paraíba, a expectativa é de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro vai pra convenção sábado

Depois de ter caído nas pesquisas após as conversas com o ‘amigo’ Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro se mostrou resiliente nas pesquisas de julho. A convenção do PL que deve confirmar seu nome como candidato acontece este sábado em São Paulo.