A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove no sábado (25) o Pet Day, evento repleto de ações voltadas para animais de estimação. A programação será das 9 às 12 horas, na Praça Central, ao lado da Igreja Matriz, com entrada gratuita.

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Na oportunidade, haverá vacinação, microchipagem, orientação veterinária, feira de adoção e cadastro para castração. O Pet Day faz parte do Julho Dourado, campanha destinada à promoção da saúde dos animais domésticos e de rua, além do combate a doenças transmissíveis para humanos (as zoonoses).

Pet Day prefeitura e Spasb

O evento é realizado pela Prefeitura, por meio do Centro de Bem-Estar Animal e do Departamento de Vigilância em Zoonoses, que são vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Saúde, respectivamente, e tem apoio da SPASB (Sociedade Protetorados Animais de Santa Bárbara d’Oeste) – SOS Animais.

A Praça Central fica entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, no Centro.