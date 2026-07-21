Americana: Programa Asfalto Novo chega ao Jd. Nossa Senhora de Fátima

O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Americana, avança para o Jardim Nossa Senhora de Fátima com o início das obras de recuperação asfáltica em ruas do bairro nesta sexta-feira (17). O maior pacote de recuperação da malha viária da história da cidade conta com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios e prevê intervenções em aproximadamente 408 mil metros quadrados de ruas e avenidas.

No Jardim Nossa Senhora de Fátima, a fresagem já começou pelas ruas Maceió e Teresina. Também receberão novo asfalto trechos das ruas Recife, João Pessoa, Belém, Fortaleza, Aracaju, Natal, Goiânia, Cuiabá e da Avenida Paulista, totalizando 46,9 mil metros quadrados de vias recuperadas.

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O programa contempla serviços de demolição do pavimento deteriorado, fresagem e aplicação de uma nova camada asfáltica, melhorando as condições de circulação e contribuindo para a conservação da malha viária do município.

Programa

“O programa Asfalto Novo vai entregar à população mais mobilidade e segurança nas vias públicas, promovendo mais conforto aos motoristas e pedestres e a conservação da malha viária do município. É a maior obra de recuperação asfáltica da cidade, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Nesta semana, a Prefeitura concluiu as obras do Asfalto Novo no Parque das Nações e no Morada do Sol, primeiros bairros contemplados pelo programa, com a recuperação de 103,2 mil metros quadrados de vias.

Na Avenida de Cillo, os trabalhos começaram na quarta-feira (15). A via receberá nova pavimentação no trecho entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando de Camargo, totalizando 30,1 mil metros quadrados de asfalto novo.

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