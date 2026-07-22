O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura ampliação das campanhas de promoção e prevenção da saúde bucal nas escolas da rede municipal de ensino, aproveitando o período de retorno das aulas após o recesso escolar.

O documento prevê uma atuação conjunta entre as secretarias municipais de Saúde e Educação para levar às unidades escolares atividades educativas sobre higiene bucal, palestras, orientações, demonstrações de escovação, distribuição de materiais informativos e outras ações voltadas à conscientização de crianças e adolescentes.

Segundo Thiago Brochi, o retorno às aulas é um momento estratégico para incentivar hábitos saudáveis desde a infância. “A prevenção é sempre o melhor caminho. Quando ensinamos nossas crianças sobre a importância da saúde bucal, estamos investindo na qualidade de vida, na saúde e no desenvolvimento delas. A escola é um ambiente fundamental para essa conscientização”, destaca o vereador.

O autor afirma ainda que a iniciativa busca contribuir para a redução da incidência de cáries e outras doenças bucais, além de fortalecer a integração entre as áreas da saúde e da educação, promovendo mais qualidade de vida para os estudantes da rede municipal.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.