Ocorrência foi registrada durante patrulhamento no Jardim Maria Antônia; homem permaneceu preso à disposição da Justiça

Uma equipe das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sumaré apreendeu 548 porções de entorpecentes e prendeu um homem por tráfico de drogas durante patrulhamento realizado na noite desta terça-feira (21), no Jardim Maria Antônia.

A ocorrência foi registrada na Rua Manoel Rodrigues Ouadros, quando os guardas observaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de um veículo abandonado. Ao notar a aproximação da equipe, o suspeito chamou a atenção dos agentes após esconder um objeto no local, motivando a abordagem.

Durante a averiguação, o homem confessou que comercializava entorpecentes na região e indicou aos guardas onde as drogas estavam escondidas.

Nas buscas, a equipe localizou e apreendeu 93 invólucros de maconha, 315 porções de cocaína, 111 pedras de crack, 12 frascos de lança-perfume e 17 papelotes de dry (maconha sintética), totalizando 548 porções de drogas retiradas de circulação.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após os procedimentos legais, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.