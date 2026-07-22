Ainda que não haja registro de uma queda geral do Instagram neste momento. Embora falhas globais recentes tenham ocorrido (como a instabilidade geral em 19 de julho), o serviço opera normalmente agora. Se o seu aplicativo não está carregando, o problema pode ser local.

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Como confirmar a queda e o que fazer

Consulte o Downdetector: Monitore o volume de reclamações em tempo real na página do Instagram no Downdetector Brasil.

Verifique sua conexão: Alterne entre a rede Wi-Fi e os dados móveis (3G/4G/5G).Force a parada do app: Feche completamente o aplicativo nas configurações do seu celular e abra-o novamente.Limpe o cache (Android): Acesse as configurações de aplicativos do aparelho e limpe os arquivos temporários do Instagram.

Busque por atualizações: Confira se há uma nova versão do aplicativo pendente na Google Play Store ou na Apple App Store.