Subway entra na brincadeira e chama vendedora que viralizou ao chamar a marca de “Sambia” para conhecer linha Brasilidades

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Cada vez mais atenta às conversas que dominam as redes sociais, a Subway® decidiu transformar um momento espontâneo da internet em uma ação bem-humorada. Após a repercussão do vídeo gravado por Thiago em que a empreendedora de rua Rafaela compara o tamanho do seu lanche ao da ‘Sambia’, ultrapassar mais de 2.7 milhões de visualizações e milhares de comentários, a marca resolveu entrar na brincadeira. Para conectar a sua sagacidade a esse momento, a Subway® convidou a vendedora para ir até o restaurante, onde ela pode experimentar os produtos da nova linha Subway Brasilidades.

Idealizada pela agência Jotacom, a ação brinca de forma direta com a repercussão do meme. No vídeo, gravado sob o ponto de vista de Thiago, Rafaela questiona os seguidores sobre as zoações que recebeu por falar “Sambia”. Em frente à fachada da loja, ela se enrola novamente ao tentar falar o nome correto e dispara uma sequência de apelidos divertidos: “Sambiu”, “Sambia”, “Sumburai” e, por fim, “Sambei” — com direito a uma rápida dancinha de samba.

Para completar a brincadeira, a marca alterou a biografia e a foto de seu perfil oficial no Instagram em referência direta ao apelido inusitado (confira neste link ). O tom descontraído seguiu no momento em que a empreendedora conheceu a nova linha Brasilidades, que traz sabores amados pelo público brasileiro.

No conteúdo, Rafaela prova e destaca os lançamentos: a Carne Supreme com molho Aioli e cebola crispy, e a tradicional Carne Seca com Catupiry® Original e molho de pimenta biquinho, mostrando também a possibilidade de personalizar o sanduíche como o cliente quiser.

Assista ao filme aqui.

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