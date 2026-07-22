O Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da cadela de faro Tandera, encontrou um revólver calibre .22, com numeração suprimida, dentro de uma caixa de brinquedos em uma imóvel no Jardim São Fernando, nesta terça-feira (21).

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A ocorrência teve início com os policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, que haviam detido um homem de 24 anos após localização prévia de entorpecentes e munições intactas de calibre .22 no interior de sua residência.

Diante disso, solicitou-se o apoio do Canil da GCM de Santa Bárbara d’Oeste, que realizou buscas no carro do suspeito e depois em sua casa, onde a cadela Tandera encontrou a arma de fogo.

Sendo assim, as equipes da Guarda deslocaram-se à sede da Dise para a apresentação da ocorrência e adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis. O suspeito foi preso por tráfico de drogas, bem como porte ilegal de arma e munição.

Guarda também pegou maconha

Ao todo, além do revólver, foram apreendidas 41 porções de maconha, do tipo “Colômbia”, três porções de haxixe e uma porção de cocaína, 41 munições íntegras calibre .22, uma réplica de pistola, R$ 494 em cédulas trocadas, um caderno com anotações contábeis e cinco celulares.