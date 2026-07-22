Esquenta para o Santa Bárbara Rock Fest: OFISB apresenta ‘Rock in Concert’ nesta 4ª
A OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste) apresenta nesta quarta-feira (22), às 20 horas, no Centro de Memórias, o espetáculo “Rock in Concert”. A apresentação é um aquecimento para o Santa Bárbara Rock Fest 2026, que ocorre entre os dias 21 e 23 de agosto, e celebra os 10 anos de história da Orquestra.
O concerto reunirá grandes sucessos do rock nacional e internacional em versões especialmente adaptadas para formação sinfônica. O repertório percorre diferentes gerações e estilos, proporcionando ao público uma experiência que une a força do rock à riqueza sonora da música orquestral.
Entre as obras programadas estão “Agora Só Falta Você” e um medley em homenagem a Rita Lee, além de clássicos como “Can’t Help Falling in Love”, “Eleanor Rigby”, “Let It Be”, “Sweet Child O’ Mine”, “Gonna Fly Now” (tema do filme Rocky), “We Will Rock You”, um medley com sucessos do Scorpions, “The Final Countdown”, “Bohemian Rhapsody”, “Queen Forever” e “Hey Jude”.
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Dos Beatles ao Queen, do rock brasileiro aos grandes clássicos internacionais, passando por trilhas inesquecíveis do cinema, cada obra recebeu arranjos especialmente desenvolvidos para a formação sinfônica da OFISB, oferecendo ao público uma nova perspectiva sobre canções que marcaram gerações.
O espetáculo também marca o início da contagem regressiva para o Santa Bárbara Rock Fest 2026, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, reunindo grandes atrações nacionais, bandas independentes de diversas regiões do Brasil e uma programação gratuita para toda a família.
Serviço
Rock in Concert
Dia 22 de julho (quarta-feira), às 20 horas
Local: Centro de Memórias (Rua João Lino, 362 – Centro)
Entrada gratuita
Santa Bárbara Rock Fest 2026
Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 reunirá grandes nomes da música nacional e mais de 40 bandas independentes em uma programação que consolida Santa Bárbara d’Oeste como referência cultural no Estado de São Paulo.
Entre as atrações principais estão Malvada e Angra, na sexta-feira (21); Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno, no sábado (22); além de Raimundos, CPM 22 e Detonautas, que encerram o evento no domingo (23). Confira a programação completa aqui.
Além dos shows, o público contará com atrações como roda-gigante e tirolesa gratuitas, praça de alimentação, espaços de convivência e experiências voltadas à cultura do rock.
A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.
Serviço
Santa Bárbara Rock Fest 2026
Dias: 21, 22 e 23 de agosto
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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