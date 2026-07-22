O vereador Marcelo Cury visitou, na manhã da última terça-feira (14), a nova sede do Procon de Santa Bárbara d’Oeste. Acompanhado da coordenadora do órgão, Erika Torres Santana, o parlamentar conheceu as novas instalações, que funcionam em anexo ao Novo Terminal Leste, ao lado do Cidade Saúde, na avenida Santa Bárbara.

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Durante a visita, foram apresentados os investimentos realizados para aprimorar a estrutura de atendimento, incluindo os novos equipamentos recebidos pelo Procon no final do ano passado. A coordenadora também destacou o volume de atendimentos realizados pelo órgão e as principais demandas registradas pelos consumidores.

Entre os assuntos abordados, destacou-se o aumento de casos envolvendo aposentados que procuram o Procon após serem vítimas de golpes. O tema reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo órgão na orientação dos consumidores e na defesa de seus direitos.

Fala Cury

“O Procon desempenha um papel fundamental na proteção da população. Conhecer de perto a estrutura, os desafios e as demandas do órgão nos ajuda a buscar soluções e fortalecer esse importante serviço prestado aos barbarenses”, afirmou o vereador Marcelo Cury.

Durante a agenda, o parlamentar também conversou com moradores que aguardavam atendimento, ouvindo sugestões e relatos sobre os serviços públicos. Em seguida, visitou a Coordenadoria de Transportes e conheceu as instalações do Novo Terminal Leste.

FONTES COBRA BANCO DE ÔNIBUS

O vereador Carlos Fontes solicita informações e providências à Administração Municipal, por meio do Requerimento nº 435/2026, apresentado na Câmara Municipal, quanto às condições do ônibus de prefixo 489, utilizado pela empresa Nova Via na linha Cruzeiro do Sul/Centro. De acordo com o parlamentar, usuários do transporte coletivo procuraram seu gabinete para denunciar as precárias condições de conservação do veículo, que diariamente transporta trabalhadores, estudantes, idosos e demais passageiros.

Fontes considera relatos recebidos de que o ônibus apresenta bancos rasgados e sujos, além de fios elétricos emendados de forma improvisada. “O cidadão paga a tarifa e tem direito a um transporte público seguro, limpo e digno. Não é aceitável que um ônibus circule nessas condições”, afirma o autor, que questiona se a Prefeitura tem conhecimento das reclamações, se realizou fiscalização no veículo e se a empresa Nova Via foi notificada pelas irregularidades constatadas.

O vereador também ressalta que cabe ao Executivo fiscalizar rigorosamente o contrato de concessão do transporte coletivo, exigindo que a empresa responsável cumpra todas as obrigações assumidas perante o município e os usuários, e segue com indagações, dentre elas se haverá a substituição imediata do ônibus em questão; se existe cronograma para renovação da frota da linha Cruzeiro do Sul/Centro; e, e, por fim, quais medidas estão sendo adotadas para garantir um transporte coletivo de qualidade.

“O transporte coletivo é um serviço essencial. Quem depende do ônibus merece respeito. A Prefeitura precisa fiscalizar e cobrar providências da concessionária para que situações como essa não continuem prejudicando a população”, destaca o parlamentar.