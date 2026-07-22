Avenida da Emancipação é contemplada com etapa da Operação Tapa-Buraco

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A avenida da Emancipação recebeu mais uma etapa da Operação Tapa-Buraco realizada pela Prefeitura de Hortolândia nesta terça-feira (21/07). Além de uma das principais vias da cidade, o trabalho também, foi concluído em ruas e avenidas do Jardim Santa Clara do Lago, nos acessos ao OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola) e em bairros da região do Jardim Nossa Senhora de Fátima e Sumarezinho (acesso para ambos os lados da Rodovia SP-101).

O serviço acontece diariamente em diferentes regiões da cidade com o objetivo de contribuir com a segurança viária e evitar avarias em veículos e segue um cronograma elaborado de acordo com a necessidade em cada área. Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda.

SEGURANÇA VIÁRIA

Além da Operação Tapa-Buraco e da sinalização de solo, para salvar vidas no trânsito, a Prefeitura realiza uma série de ações, que vão de atividades educativas com motoristas e pedestres até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal para a redução de mortes no trânsito da cidade. Também acontecem, periodicamente, investimentos na malha cicloviária.

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