Durante muito tempo, a acessibilidade foi tratada apenas como uma exigência técnica dentro dos projetos. Em banheiros, especialmente, barras de apoio, áreas de circulação, espaços de transferência e medidas normativas costumavam ser associadas a ambientes frios, impessoais e com aparência hospitalar.

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Mas a arquitetura contemporânea tem mostrado outro caminho. Atender às normas de segurança, ergonomia e mobilidade não significa abrir mão da estética. Pelo contrário: quando bem resolvidos, os recursos acessíveis podem ser incorporados à linguagem do projeto, tornando-se parte do desenho, dos materiais e da experiência do espaço.

Arquitetas levam banheiros a CasaCor

É o que aparece nos banheiros criados pelas arquitetas Mia Kamimura e Letícia Nannetti para a CASACOR 2026. Nos ambientes Entre o Visível e o Invisível e Estúdio Universal Âmbar, a acessibilidade não surge como adaptação posterior, mas como parte do conceito. As soluções foram pensadas para garantir autonomia, conforto e segurança sem comprometer a sofisticação ou a identidade visual dos espaços.

Entre o Visível e o Invisível de Mia Kamimura

No ambiente Entre o Visível e o Invisível, Mia Kamimura desenvolveu soluções que priorizam a fluidez da circulação e a experiência de quem utiliza o espaço. Com aproximadamente 32 m², o espaço de uso público reúne cabines, área de trocador e banheiro acessível.

No banheiro acessível, os elementos técnicos não foram escondidos nem tratados como interferências visuais. As barras de apoio, em acabamento preto, fazem parte da composição do espaço, criando contraste com as louças brancas e reforçando uma linguagem contemporânea.

A solução mostra que acessibilidade e design não precisam seguir caminhos opostos. Quando bem incorporados ao projeto, os recursos funcionais deixam de parecer adaptações e passam a integrar a identidade do ambiente.

Estúdio Âmbar de Letícia Nannetti

No Estúdio Universal Âmbar, Letícia Nannetti parte do conceito de desenho universal para criar todo o projeto. As escolhas espaciais facilitam o deslocamento e incorporam a acessibilidade de forma natural, sem comprometer a unidade visual ou a atmosfera acolhedora do ambiente.

Um dos principais destaques está nas barras de apoio, desenhadas pelo próprio escritório, uma solução que amplia a função do elemento técnico e propõe uma estética mais elaborada, distante dos modelos convencionais encontrados no mercado. “Para as barras de apoio, propus um modelo autoral, desenhado pelo escritório. A peça vai além da função de acessibilidade, pois também possui um porta-objetos, deixando tudo facilmente à mão, além de garantir uma estética mais elaborada, diferente do convencional existente no mercado”, afirma Letícia.

A integração entre os diferentes usos do espaço favorece uma experiência marcada pela fluidez visual e pela ausência de barreiras. Dessa forma, o ambiente demonstra como funcionalidade, estética e conforto podem coexistir de maneira harmoniosa, traduzindo uma visão contemporânea de morar.