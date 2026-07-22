Prefeitura abre inscrições para Roteiro Gastronômico Americana 2026

Prefeitura abre inscrições para participantes do Roteiro Gastronômico Americana 2026

Leia + sobre gastronomia

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu nesta terça-feira (21) as inscrições para os estabelecimentos do município interessados em participar da edição de 2026 do Roteiro Gastronômico. A ficha de inscrição e o regulamento para participação estão disponíveis no site da Prefeitura de Americana e podem ser acessados clicando no banner sobre o tema. O Roteiro Gastronômico acontece na região do Portal de Americana, nos dias 28, 29 e 30 de agosto, com shows de Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Edson e Hudson e Turma do Pagode, entre outras atrações, em comemoração aos 151 anos da cidade.

Estabelecimentos gastronômicos podem se inscrever até as 17h do dia 31 de julho e os homologados também participarão do Concurso Gastronômico, que vai distribuir R$ 10 mil em prêmios aos vencedores. Cada empresa pode cadastrar apenas um prato, podendo ser salgado, pizza, lanche, porção ou sobremesa. Opções veganas e vegetarianas também serão aceitas. O prato inscrito deve fazer parte do cardápio do estabelecimento e ser comercializado por pelo menos um mês antes do Roteiro.

O público pode avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico clicando no banner do evento no site da Prefeitura, entre 17h do dia 28 de agosto até 20h do dia 29. Serão avaliados critérios como sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento.

Na etapa de votação popular, cada participante pode analisar quantos pratos quiser, assinalando com um ícone de coração os critérios atendidos. Os votos serão contabilizados considerando um ponto para cada coração assinalado. A apuração das avaliações será feita por uma Comissão Organizadora formada por três servidores públicos municipais da Secretaria de Cultura e Turismo, que será responsável pela validação dos nomes dos finalistas.

Os dez pratos mais votados passam para a final e serão avaliados por um júri composto por 20 profissionais da imprensa e da gastronomia. A lista de finalistas será anunciada na noite do dia 29 e os vencedores, em 30 de agosto, antes do show de encerramento do Roteiro Gastronômico, com o grupo Turma do Pagode.

Os três melhores pratos do concurso serão premiados e receberão certificado, troféu e as premiações em dinheiro: 1º Lugar – R$ 5.500,00; 2º Lugar – R$ 3.000,00; e 3º Lugar – R$ 1.500,00

“O Concurso e o próprio Roteiro Gastronômico foram idealizados pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para valorizar a gastronomia local e apoiar os empreendedores do setor, reafirmando os sabores que representam a identidade cultural de Americana. O concurso também incentiva a visitação a bares, restaurantes, pizzarias, docerias e demais estabelecimentos participantes, impulsionando Americana como destino turístico e referência gastronômica”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Além da praça de alimentação, o Roteiro terá atrações grandes musicais:

Sexta-feira – 28/08

Zeca Baleiro

Elba Ramalho

Sábado – 29/08

Edson e Hudson

Felipe Delafiori

Heron e Gustavo

Domingo – 30/08

Turma do Pagode

Pagode do Rennan

Samba d’Aninha

O público presente também poderá curtir atrações como ativações de patrocinadores, Espaço Kids para as crianças e a Feira Ameriart com exposição de produtos criados por artesãos locais.

O evento é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e tem apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria da FAM (Faculdade de Americana) por meio do programa Conexão Cultura.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP