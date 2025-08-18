O trabalho desenvolvido pela professora Cíntia Migot de Andrade Macedo, da rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste, conquistou espaço entre os finalistas da 26ª edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã, o maior reconhecimento do país na área de arte-educação.

Com 26 anos de história, o prêmio mapeia, reconhece e valoriza projetos artísticos desenvolvidos em instituições de ensino de todo o Brasil.

Criado nos anos 2000 em parceria com a UNESCO, a iniciativa destaca trabalhos que utilizam a Arte e a Cultura como ferramentas de transformação social, incentivando educadores e dando visibilidade a projetos capazes de impactar estudantes, comunidades e a sociedade como um todo.

O projeto de Cíntia Migot

O projeto “Diversidade em cada tom”, realizado com crianças da EMEI Profª Áurea Chan Bataglia, na Cidade Nova, se destacou pela abordagem sensível e inclusiva, promovendo reflexões sobre identidade, representatividade e respeito às diferenças desde a primeira infância.

A divulgação dos semifinalistas ocorreu em junho e o certificado para a professora foi entregue no mês passado.

