No último fim de semana, 16 e 17 de agosto, o Instituto Pernas da Alegria viveu dois dias que vão ficar para sempre na memória de seus participantes. As redondezas do Bike Hotel (Avenida Gioconda Cibin, 1475 – Jardim Brasília, Americana) foram tomadas por risadas, gritos de alegria e o ronco animado dos motores, transformando o local em verdadeiras pistas de corrida inclusivas para receber a tão esperada karterapia.

Ao todo, aproximadamente 150 pessoas com deficiência tiveram a oportunidade de andar de kart, experimentando a emoção de acelerar e sentir o vento no rosto. Desde cedo, a movimentação já chamava a atenção: voluntários, famílias e amigos se reuniam para preparar cada detalhe, ajustando capacetes, testando os karts adaptados e garantindo que todos pudessem viver uma experiência segura e inesquecível. Ao longo do dia, o asfalto se encheu de emoção: cada largada era acompanhada por aplausos e olhares emocionados, cada chegada, por abraços e sorrisos largos.

A karterapia é muito mais do que um passeio de kart. Para muitos, é a realização de um sonho: sentir a velocidade, o vento batendo no rosto e a adrenalina de participar de uma corrida. Para outros, é a primeira vez experimentando um momento de total liberdade sobre rodas. E para todos, é a prova de que a inclusão pode e deve estar presente também nas experiências mais radicais.

O piloto Gene Fireball, idealizador da Karterapia, é conhecido internacionalmente por sua trajetória no motocross e supercross, onde conquistou títulos nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Hoje, dedica sua experiência e paixão pelo esporte a um propósito maior: oferecer momentos de inclusão, bem-estar e superação a pessoas com deficiência.

Para Lilica Amancio, fundadora e alma do Pernas da Alegria,

eventos como esse representam a essência do projeto: “Aqui, cada curva é uma conquista e cada sorriso é uma vitória”.

O evento contou com o apoio fundamental da Trevilub Distribuidora e da Clinica Azultherapy, que abraçaram a causa e ajudaram a tornar possível cada momento especial. Graças a essas parcerias, toda a estrutura foi montada com segurança, conforto e atenção às necessidades de cada participante.

O Instituto Pernas da Alegria, sob a liderança de Lilica Amancio, segue firme em sua missão de quebrar barreiras, abrir caminhos e mostrar que pessoas com deficiência merecem e podem viver experiências plenas de emoção, aventura e diversão.

