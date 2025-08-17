Costureira em destaque- O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 367 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura Americana (www.americana.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Com Experiência 2

Açougueiro JR – Sem Experiência 3

Ajudante de cozinha – Com Experiência 10

Ajudante de Eletricista – Temporário – Com Experiência 10

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3

Ajudante de Produção – Com Experiência 30

Ajudante de Produção – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1

Almoxarifado – Sem Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 1

Atendente de E-commerce – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 6

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 14

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 6

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Laboratório – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza Industrial – Sem Experiência 3

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 5

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 1

Balconista de Frios – Sem Experiência 3

Balconista de Padaria – Sem Experiência 5

Banhista de Pet Shop – Com Experiência 1

Caldeireiro – Com Experiência 1

Caseiro – Com Experiência 1

Chapeiro – Com Experiência 2

Chaveiro – Aprendiz – Sem Experiência 1

Consultor de Relacionamento I – Sem Experiência 15

Consultor Técnico – Sem Experiência 1

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 9

Costureira – Sem Experiência 30

Cozinheiro – Com Experiência 3

Eletricista – Com Experiência 6

Eletricista – Temporário – Com Experiência 10

Embalador – Sem Experiência 3

Emplacador Itinerante – Sem Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 1

Jardineiro Temporário – Com Experiência 1

Mecânico de Automóveis – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção Industrial e Montagem – Com Experiência 1

Mecânico de Máquina de Fiação – Com Experiência 1

Mecânico Industrial – Com Experiência 1

Monitor de Alarme – Sem Experiência 1

Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 4

Montador de Luminárias – Sem Experiência 10

Montagens de Books em Tecidos – Sem Experiência 2

Office-Boy – Sem Experiência 1

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 4

Operador de Telemarketing em Vendas – Sem Experiência 12

Polidor de Peças – Sem Experiência 1

Professor de Educação Física – Sem Experiência 1

Recepcionista – Sem Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 2

Soldador – Com Experiência 1

Supervisor de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1

Tosador de Animais – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4

Vendedor Externo – Sem Experiência 5

Vendedor Externo de esquadrias e Vidros – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

Vigia – Sem Experiência 20

VAGAS PCD

Aprendiz de Estoque – Sem Experiência 1

Aprendiz de Recepcionista – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Obras Junior – Com Experiência 1

Desenhista Projetista Eletroeletrônico – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 10

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio Jurídico 1

Estágio para Ensino Médio 8

Estágio Pedagogia 1

Área da Saúde 2

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 22

Arco Comércio e Varejo 8

Arco Logística 5

Arco Produção 5

