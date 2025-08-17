Costureira em destaque- O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana tem 367 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura Americana (www.americana.sp.gov.br) e, em seguida, clicar em “PAT – Vagas Emprego”.
O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
VAGAS DE EMPREGO
Açougueiro – Com Experiência 2
Açougueiro JR – Sem Experiência 3
Ajudante de cozinha – Com Experiência 10
Ajudante de Eletricista – Temporário – Com Experiência 10
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3
Ajudante de Produção – Com Experiência 30
Ajudante de Produção – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 1
Almoxarifado – Sem Experiência 1
Assistente Comercial – Com Experiência 1
Atendente de E-commerce – Com Experiência 1
Atendente de Loja – Com Experiência 6
Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 14
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 6
Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Laboratório – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4
Auxiliar de Limpeza Industrial – Sem Experiência 3
Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 5
Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 1
Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Auxiliar de Produção – Sem Experiência 1
Balconista de Frios – Sem Experiência 3
Balconista de Padaria – Sem Experiência 5
Banhista de Pet Shop – Com Experiência 1
Caldeireiro – Com Experiência 1
Caseiro – Com Experiência 1
Chapeiro – Com Experiência 2
Chaveiro – Aprendiz – Sem Experiência 1
Consultor de Relacionamento I – Sem Experiência 15
Consultor Técnico – Sem Experiência 1
Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1
Costureira – Com Experiência 9
Costureira – Sem Experiência 30
Cozinheiro – Com Experiência 3
Eletricista – Com Experiência 6
Eletricista – Temporário – Com Experiência 10
Embalador – Sem Experiência 3
Emplacador Itinerante – Sem Experiência 1
Estoquista – Com Experiência 1
Jardineiro Temporário – Com Experiência 1
Mecânico de Automóveis – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção Industrial e Montagem – Com Experiência 1
Mecânico de Máquina de Fiação – Com Experiência 1
Mecânico Industrial – Com Experiência 1
Monitor de Alarme – Sem Experiência 1
Montador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 4
Montador de Luminárias – Sem Experiência 10
Montagens de Books em Tecidos – Sem Experiência 2
Office-Boy – Sem Experiência 1
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 4
Operador de Telemarketing em Vendas – Sem Experiência 12
Polidor de Peças – Sem Experiência 1
Professor de Educação Física – Sem Experiência 1
Recepcionista – Sem Experiência 1
Serralheiro – Com Experiência 1
Serralheiro Industrial – Com Experiência 2
Soldador – Com Experiência 1
Supervisor de Manutenção Elétrica – Com Experiência 1
Tosador de Animais – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 4
Vendedor Externo – Sem Experiência 5
Vendedor Externo de esquadrias e Vidros – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Sem Experiência 3
Vigia – Sem Experiência 20
VAGAS PCD
Aprendiz de Estoque – Sem Experiência 1
Aprendiz de Recepcionista – Sem Experiência 1
Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Obras Junior – Com Experiência 1
Desenhista Projetista Eletroeletrônico – Com Experiência 1
Eletricista – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 10
Estágio em Comunicação 1
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio Jurídico 1
Estágio para Ensino Médio 8
Estágio Pedagogia 1
Área da Saúde 2
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 22
Arco Comércio e Varejo 8
Arco Logística 5
Arco Produção 5
Leia + sobre economia, emprego e mercado