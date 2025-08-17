O Palmeiras foi ao Rio de Janeiro e saiu com a vitória ante o Botafogo. O jogo terminou com o placar mínimo de 1-0 e o Verdão segue na cola do líder Flamengo. O rubronegro bateu o Inter em Porto Alegre e manteve a ponta.

O Botafogo foi mais incisivo no começo do jogo, mas o verdão contou com o goleiro weverton e os erros de pontaria dos atacantes alvinegros.

Quando a partida encaminhava no final da primeira etapa, Felipe Anderson ganhou das zaga na corrida e tocou na saída do goleiro, fazendo o primeiro gol da partida.

O segundo tempo foi equilibrado porém mais morno. O Verdão se defendeu com certa tranquilidade e garantiu os 3 pontos.

Palmeiras bem na Liberta

Com o desafio de caçar o Flamengo no Brasileirão, o Palmeiras segue com vida tranquila na Libertadores. No meio de semana o time praticamente cumpre tabela para avançar de fase.

