Sumaré celebra o Folclore com exposição de terrários artísticos na Biblioteca Municipal

Em celebração ao Dia do Folclore, comemorado no próximo dia 22 de agosto, a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, anuncia a exposição “Folclore em Miniatura: Terrários de Rafael Gois”, que será realizada na Biblioteca Municipal Myrella Rossi Mobilon. A mostra, que valoriza um dos talentos da cidade, acontece de 18 a 22 de agosto, com entrada gratuita, das 8h às 16h.

A exposição apresenta uma série de terrários temáticos, nos quais o artista sumareense Rafael Gois, conhecido por sua habilidade em unir natureza e arte, recria de forma minuciosa e poética figuras e lendas do folclore brasileiro, como o Saci-Pererê, a Iara e a Caipora. A iniciativa é um convite para que o público se reconecte com as raízes culturais do país, em um formato inovador e encantador.

Rafael Lima de Gois, 32 anos, é um apaixonado por natureza e arte. Criador e “terrartista”, dedica-se a transformar plantas e elementos naturais em verdadeiras obras de arte. Seus trabalhos, que incluem terrários elegantes e chamativos, refletem mais de cinco anos de experiência, nos quais busca transmitir beleza, vida e delicadeza em cada criação. Ter a oportunidade de expor na sua própria cidade, como ele mesmo sonha, é uma forma de materializar o reconhecimento e a valorização que a Secretaria de Cultura e Turismo busca promover.

Para a gestora da pasta de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, a exposição é um reflexo do compromisso da gestão em fomentar a cultura e valorizar os artistas locais.

“Nossa cidade é uma vitrine de talentos, e nossa missão é abrir portas para que esses artistas possam mostrar seu trabalho. Ao trazer o folclore para dentro da Biblioteca Municipal, em uma exposição tão original como a do Rafael, estamos despertando nas pessoas não apenas a curiosidade pela arte, mas também o sentimento de pertencimento. É o nosso jeito de dizer que a cultura pulsa forte em Sumaré, e que nossa história e nossas tradições são celebradas e vivas. Convidamos toda a população a prestigiar esse trabalho, que demonstra o comprometimento e a dedicação dos nossos artistas”, afirma a gestora.

A Biblioteca Municipal Myrella Rossi Mobilon fica localizada na Avenida Rebouças, Centro. A visitação à exposição “Folclore em Miniatura: Terrários de Rafael Gois” estará aberta e gratuita ao público em geral. É uma excelente oportunidade para famílias, estudantes e amantes da arte e da cultura explorarem a riqueza do folclore brasileiro sob uma nova e cativante perspectiva.

